I Carrisi su Discovery+ Protagonista Jasmine | figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

(Di giovedì 8 dicembre 2022)e AlNuovo progetto in vista per Ale familiari. A breve partiranno infatti le riprese de I, nuova produzione che – stando alle parole della diretta interessata – girerà attorno alla vita di, la primache il cantante di Cellino San Marco ha avuto dae con cui ha condiviso l’esperienza come coach a The Coach Senior.ha dichiarato sulle pagine di Chi: “Non posso spoilerare molto, se non che ne vedrete delle belle. E’ un progetto importante“. Iè un progettoche vedrà il coinvolgimento di papà Ale mamma. Laè ...

La figlia d'arte ha fatto ... Nuovo progetto in vista per Al Bano e familiari. A breve partiranno infatti le riprese de I Carrisi, nuova produzione che – stando alle parole della diretta interessata – girerà attorno alla vita di Jasmine. Stando a quanto rivelato da Jasmine, la famiglia del cantante pugliese potrebbe presto sbarcare su Real Time per il circuito con una serie dedicata. La figlia del cantante e di Loredana Lecciso ha svelato una serie in arrivo su Real Time e ha detto la verità sul flirt con Giovanni Antonacci ...