Céline Dion in lacrime condivide una diagnosi straziante

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È una delle artiste più celebri al mondo e ha visitato l’Italia molte volte. Tuttavia, negli ultimi tempi, la cantante Celineè stata costretta a cancellare il suo tour a causa della sua salute. Ora per la prima volta rompe il silenzio sulla malattia di cui soffriva. ”Ho avuto problemi di salute per molto tempo, ed è stato difficile per me affrontarlo e parlarne”, dice con leagli occhi, in una clip sul suo Instagram. È la star che da decenni ci fa venire la pelle d’oca con la sua voce. La cantante canadese Celineè la voce di ballate potenti come “Because you loved me” e “My heart will go on”. Ma di recente, la star mondiale ha lottato con la sua salute. L’artista che avrebbe dovuto esibirsi all’inizio di quest’anno in molte location europee , ha cancellato il suo intero tour europeo pochi mesi ...