(Di giovedì 8 dicembre 2022) Carenza di, torna il problema. In una lettera il signor Claudio Locatelli di Zanica spiega la situazione della sua. Un caso che pure i farmacisti definiscono surreale: Vorrei segnalare questasituazione riguardante il fatto di non poter contattare sia il medico di base che le guardie mediche di Zanica e Dalmine. La miaresidente a Zanica, da martedì 6 dicembre ha unacon dolori forti e non ha potuto mettersi in contatto col nuovo medico di base di Zanica. Non avendo avuto riscontro ci siamo recaticontinuità assistenziale di Zanica alle venti, dove il medico l’ha visitata dicendo di prenderese dopo due giorni i dolori persistevano e ha redatto il certificato di malattia solamente per quel ...

BergamoNews.it

... è laprima volta" ). Il sindaco Sala risolve il tutto con eleganza: "Abbiamo qui due delle sette donne più potenti della terra" . Ed è vero, almeno in baseclassifica pubblicata da Forbes ...Godeva dellafiducia! Incondizionata'. Il riferimento al passato fa pensare che Mimma sia arrivatadecisione di separarsi o quanto meno di prendersi una pausa dal marito. Da ieri la donna ha ... “Alla mia compagna serve l’antibiotico per una grave otite ma non ci sono medici per la ricetta” “Dal cimitero delle fontanelle: Per grazia ricevuta” è il titolo della commedia – inedita – in tre atti che va in scena da domani per tre sere alla Sala Gassman. A rappresentarla la compagnia teatrale ...Il primo incontro con la danza, a 16 anni, fu colpo di fulmine. Sognava di diventare veterinario, invece Emanuele Cristofoli – in arte Laccio – si è ritrovato a ballare (e a far ballare) sui palcoscen ...