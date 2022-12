16esima giornata Serie B 2022 2023 | il punto

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo l’anticipo che ha visto la Ternana superare di misura il Cagliari(1-0), si sono giocate le altre gare della. La capolista Frosinone si conferma squadra da battere vincendo lo scontro diretto contro la Reggina al Granillo(0-3). Tornano alla vittoria il Genoa, che interrompe l’imbattibilità di tre mesi del Sudtirol(2-0), e il Bari, che passa a Cittadella(0-3). In coda, colpo esterno del Benevento a Parma(0-1), mentre terminano in parità Perugia-Spal(0-0) Cosenza-Brescia(1-1) e Modena-Venezia(2-2).: I RISULTATI TERNANA-CAGLIARI 1-0 PARMA-BENEVENTO 0-1 CITTADELLA-BARI 0-3 COSENZA-BRESCIA 1-1 GENOA-SUDTIROL ...

Le formazioni ufficiali di Palermo - Como , sfida valida per ladella Serie B 2022/2023. Sarà questo scontro tra due squadre di bassa classifica a concludere la scorpacciata odierna, con ben nove partite del campionato cadetto. I rosanero sono ...Calcio 2022 - 2023 Eccellenza Umbria L'Ellera approfitta del turno di riposo del Sansepolcro e si porta da sola in testa al girone superando con non poca fatica l'Olympia Thyrus nel match casalingo. ...Arrivato per sostituire Lukaku, quest'anno avrebbe dovuto fargli da vice invece è diventato sempre più un punto fermo della squadra di Inzaghi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...