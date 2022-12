11 consigli per la sicurezza informatica che ogni genitore dovrebbe conoscere per salvaguardare i propri figli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) E’ importante essere consapevoli dei pericoli che possono incontrare i ragazzi online per prendere le corrette precauzioni e proteggere i. Parliamo in questo articolo dei più importantisullacheper creare un ambiente sicuro per tutta la famiglia! Monitora l’attività online di tuoo È importante stabilire uno stretto controllo su ciò a cui tuoo può accedere su Internet. Assicurati di tenere d’occhio la cronologia di navigazione e che stiano visitando solo siti sicuri. Dovresti anche imparare a impedire che contenuti inapati raggiungano i dispositivi di tuoo. Ad esempio, puoi utilizzare i ...

Humanitas Gavazzeni

Dura circa 3 o 4 giorni, dopo i quali passa la febbre ma rimane un po' di malesserecirca 10 giorni. I"Beh " risponde il Dottor Mela " il primo è quello delle tre 'L' (Latte, Letto e ...Nella stessa via sarà installata una cassettale letterine di Babbo Natale affiancata da un laboratorioaiutare i bimbi che devono ancora prepararla. Alle 17 'I Flautonauti' , diretti dal ... Dolci di Natale: 3 consigli per la salute dei tuoi denti Mogol, a 86 anni, lei è in gran forma. Come fa «Mi prendo cura del corpo e soprattutto della mente. La salute dipende moltissimo dalla mente, sia in positivo che in ...Dopo un’estate infinita, e un autunno con temperature da record, è finalmente arrivato l’inverno. Con le giornate più corte, le temperature molto basse e qualche chilo ...