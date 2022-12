Un portento il Samsung Galaxy Z Fold 4 | già con patch di dicembre 2022

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nella giornata di ieri, il colosso di Seul ha rilasciato per la prima volta l’aggiornamento di sicurezza di: la serie deiS20 è stata la prima a riceverlo. Ora, l’azienda sudcoreana ha iniziato a distribuire la nuovadi sicurezza sul4, anche se solo negli Stati Uniti. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il pieghevole4 porta il firmware alla versione F936U1UEU1BVKB, con una dimensione di download di circa 404MB. L’aggiornamento è attualmente in fase di lancio sulla rete del vettore locale AT&T. Altre reti di operatori diversi potrebbero accedere a questo aggiornamento nei prossimi ...

