UEFA non aspetta | Juve a rischio esclusione dall’Europa

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La Gazzetta dello Sport – . Il punto sull’inchiesta aperta dellanei confronti dello scandalo in casa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... "condividiamo rilievi Deloitte su bilancio" Nelle intercettazioni anche 'spoiler' di mercato: i nomi Squadra tornata al lavoro alla Continassa Gli scenari sportivi dopo l'inchiesta, ...L'inchiesta dell'è un problema dasottovalutare. Perdere la possibilità di giocare in Europa causerebbe problemi gravissimi. Gli introiti garantiti dall'Europa, in particolare dalla ...L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'inchiesta aperta dalla UEFA nei confronti della Juventus ...La Juventus potrebbe essere esclusa dal campionato di Serie A e dalle coppe europee, così come ha allertato agli azionisti.