Traffico Roma del 07-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sul lungotevere maresciallo Cadorna in prossimità di via Roberto Morra di lavriano altro incidente su via della Muro Torto code tra via Vittorio Veneto e piazzale Flaminio verso Lungotevere in zona Centocelle La polizia locale segnala rallentamenti per incidente su Viale della Primavera tra via Romolo Lombardi e via dei Glicini In quest’ultima direzione code per incidente su via della Cecchignola altezza Castel di Leva deviatore diverse linee bus di zona temporaneamente chiusa via Nomentana per lavori di potatura tra via di Casal Boccone e B Arturo Graf nelle due direzioni auto in coda poi per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra via Laura inedia Appia a Rione Ludovisi in corso una manifestazione in forma statica in via Molise presso il Ministero delle imprese fino alle 14 ...