Spagna | 12 persone ricercate per essere fuggite dopo un atterraggio di emergenza a Barcellona per una falsa emergenza medica

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono 12 leinper essersi date alla fuga ache l’aereo su cui volavano, diretto da Casablanca ad Istanbul, ha effettuato und’urgenza per una presunta, rivelatasi poi un falso allarme. È quanto riferito dalla Delegazione del governo spagnolo in Catalogna, secondo cui l’intento dei passeggeri era entrare irregolarmente in territorio spagnolo. Una passeggera incinta ha sostenuto disul punto di partorire, rendendo necessario l’all’aeroporto El Prat della città catalana, avvenuto alle 4:30 del mattino. Una volta a terra, 28 dei 228 passeggeri a bordo del velivolo Pegasus hanno tentato di fuggire. Sedici ...

Il Fatto Quotidiano

