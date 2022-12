Smalling-Inter | c’è l’interesse per giugno

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Con l’inizio del calciomercato invernale, si comincia a pianificare anche la stagione che sarà. Si tesse la tela pere in alcuni casi si firma anche già un contratto. Quest’ultima potrebbe essere l’opzione che porterà Chrisall’dopo 4 stagioni in giallorosso. Il difensore inglese è in scadenza di contratto con la Roma e non ha ancora deciso dove continuare la propria carriera nella prossima stagione. Il contratto attuale diprevede un rinnovo automatico al raggiungimento di metà delle presenze stagionali, per la stessa cifra. Circa 6 milioni lordi. La Roma però vorrebbe proporre un biennale abbassando la richiesta economica. Lato, invece, l’idea è quella di proporre comunque un biennale ma a cifre più vicine rispetto a quelle attuali. Chris ...