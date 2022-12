Sica | “Caso Juve | giustizia sportiva può intervenire e non sarebbe una semplice ammenda”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Salvatoreesperto diparla dele mette in programma un possibile intervento della. L’ex membro della Corte d’Appello Figc al Corriere dello Sport dice: “Commentiamo fatti da riflessi giornalistici. Quindi potrebbero esserci molto di più di quanto appare o magari meno“. Poi aggiunge: “Si i fatti emersi dalle intercettazioni corrispondono al vero, ed è logico credere che sia così, non c’è dubbio che lasi attiverà“. Lafa sapere che i rilievi sui bilanci fatti da Deloitte non convincono e sottolineano che la società continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza. Ma al tempo stesso dovrà difendersi sul piano della ...

napolipiu.com

...spiritosa e romantica serie spagnola sono due ragazzi gay di Barcellona che si incontrano per... Chi ha incastrato Babbo Natale - dal 5 dicembre Christian Deinterpreta Babbo Natale in questa ...Salvatoreentra nelle viscere delJuve, presentando un elemento di novità: "Molti si concentrano solo sull'illecito amministrativo, ma anche ai sensi dell'articolo 4.1 del codice di ... Sica: "Caso Juve, giustizia sportiva può intervenire" Parla l’esperto di giustizia sportiva, ex membro della Corte d’Appello Figc e Professore di Diritto Privato all'Università di Salerno ...Le valvole proporzionali in bus di campo con interfaccia Multi-Ethernet e tecnologia IO-Link sono la risposta alle crescenti esigenze del mercato e delle aziende, per produrre macchine industriali più ...