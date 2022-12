Sarah Altobello sveglia l’ormone di Attilio al GF Vip | “Voglio portarla nel van…” | la compagna sbotta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)non ha mai nascosto di provare dell’attrazione perRomita. E se inizialmente il mezzobusto della TV ha fatto quasi finta di niente, ieri sera, durante una confidenza con Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip, il giornalista ha svelato di non essere indifferente alle sue avance.di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

...Moro Giaele De Donà ha nominato Charlie Gnocchi Patrizia Rossetti ha nominato Daniele Dal Moro Wilma Goich ha nominato Edoardo Donnamaria Nikita Pelizon ha nominato Alberto De Pisis...... Patrizia Rossetti ha nominato Daniele Dal Moro, Wilma Goich ha nominato Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon ha nominato Alberto de Pisis,ha nominato Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia ... Attilio Romita mostra interesse per Sarah Altobello al GF Vip: Vorrei portarla con me nel Van Sarah Altobello sveglia l’ormone di Attilio Romita al Grande Fratello Vip: “Voglio portarla nel van", la compagna sbotta sui social.Mentre faceva una doccia Antonella Fiordelisi si è lamentata di nuovo dell'operato di Giulia Salemi e dei tweet letti in puntata ...