Reina | “Napoli | sono scaramantico Scudetto perso dolore forse | acuito da un particolare”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Pepeportiere del Villareal parla dele della sfida amichevole che ci sarà il 17 dicembre allo stadio Maradona. L’ex portiere delha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport:è stato amore a prima vista. “Miinserito subito nella città, che ha accolto me e la mia famiglia con sentimenti travolgenti. Mia moglie e i miei cinque figli verranno a vedere la partita, un pretesto per starsene un po’ in giro in quelli chestati i luoghi dei nostri quattro anni ma anche un modo per andare a salutare tutti gli amici. E ne abbiamo tanti, mi creda. Ac’è un popolo che ti conquista“. Benitez l’ha celebrata recentemente in tv:fu il nostro uomo-chiave, il leader; era lui che ...