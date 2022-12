«Quel tir mi sta tagliando la strada» | il giallo delle tre telefonate nella morte di Alessia Sbal | travolta e uccisa sul Gra

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), 42 anni, è stata trovata morta sul Grande Raccordo Anulare vicino allo svincolo per Boccea con il corpo straziato. Secondo la ricostruzione della poliziale un Tir l’haquando lei è uscita fuori dalla sua auto con addosso il giubbotto catarifrangente. La sua auto, una Panda, era ferma sulla corsia di emergenza. Il camionista, Flavio Focassati, 47 anni e incensurato, è stato arrestato con l’accusa di omicidiole e omissione di soccorso perché dopo avere travolto la donna non si è fermato. Ha detto di non essersi accorto di nulla. Ma nell’incidente, spiega oggi l’edizione romana di Repubblica, ci sono anche altri punti da chiarire. Il primo sono le tre chiamate, una in uscita e due in entrata al 112, il numero unico di emergenza. Sono partite tra le 20,39 e le 20,44. E ...