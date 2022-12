Qatar 2022 | Sergio Ramos | ' la Spagna non perde | la Spagna impara | torneremo più forti'

Di seguito il programma dei quarti di finale dei Mondiali di calcio di, con tutte le informazioni per seguire i match in diretta. Vi ricordiamo che OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni partita, con aggiornamenti in tempo reale minuto per minuto:- il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa MondialiClicca qui per Ascoltare il Podcast Podcast Episodio Podcast Episodio Data Podcast Episodio - - > I Mondiali di ...Dopo la prima amichevole contro l'Arezzo, per gli uomini di Italiano oggi pomeriggio sarà già tempo di tornare in campo. Allo Stadio Artemio Franchi andrà infatti in scena ...Dietro l’eccellenza di un campione c’è sempre una storia da raccontare: arriva su Rai1, e contemporaneamente su RaiPlay, ...