ilGiornale.it

... Copasir avvia indagine su retein informazione Il Comitato vuole fare chiarezza su una ...Russia che tenterebbe di influenzare il dibattito sulla guerra nei Paesi occidentali con, ...Durante le perquisizioni è stata rinvenuta della 'letteratura', che sarebbe stata ... è stata trovata una grande quantità di materiale di agitazione e. La maggior parte della ... "Propaganda filorussa". Alla Prima della Scala la protesta degli ucraini La falsa asta tedesca antirussa di Euronews rientra in uno dei capisaldi della propaganda filorussa online, il chiagnefottismo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...