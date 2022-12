Picchiano sul Pos per picchiare duro Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/As-Np-1-2.mp4 Pos o non pos? Basta, non se ne pos più. Questa discussione sull’uso obbligatorio dei pagamenti elettronici, altrimenti detta pos, con un subordine di un tetto minimo di spesa, sta diventando stucchevole. E dire che le cose sono abbastanza chiare, nel senso che non ci sono prove evidenti che l’uso del contante, a meno che uno non sia delinquente, incida in modo significativo sull’evasione fiscale. Anche perché hai voglia a riciclare un eventuale nero da caffè, cappuccini, sigarette e piccole spese. Non ci sono indicazioni neppure dalla Banca Centrale Europea per limitare l’uso e la circolazione del contante. Anzi, semmai il contrario, perché il contante resta l’unico sistema di pagamento a valore legale. La questione, quindi, ha più che altro un valore simbolico e culturale, nel senso che un governo di destra, ...