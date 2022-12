Matias | la storia di un piccolo genio isolato e infelice

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ladi oggi parla di paura e di solitudine, di rabbia e di sconforto, di accettazione, di comprensione e di inclusività, ma anche di amore e coraggio, quello di, unplusdotato salvato dall’infelicità dall’amore della famiglia, e dal supporto dell’organizzazione no profit Fondazione Roma Litorale. Chi ève lo raccontiamo utilizzando le parole di mamma Laura che ha scelto di raccontare la suaproprio attraverso la fondazione romana che l’ha supportata e assistita in questo periodo, la stessa organizzazione che si occupa da anni di sostenere e promuovere i valori di eguaglianza, di libertà, di solidarietà e fraternità. “A sei mesi camminava, a 18 faceva operazioni matematiche molto complesse. A 3 anni leggeva e scriveva. Che avesse caratteristiche ...

