L' ombra lunga di Bossi | la Lega che vuole mandare a casa Salvini e tornare al Nord

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Mentre il governo governa e, al suo interno, Matteosi fa notare per il suo consueto attivismo ipercinetico, nellaaccade di tutto . In sintesi,cerca di mantenere il proprio ...

Micromega

L'di Umberto Bossi La competizione più attesa e accesa è stata quella in provincia di Varese. In città ancora si ricorda l'ultimo congresso, dieci anni fa, in cui Umberto Bossi impose il ...Comincia così lanota con cui le due associazioni prendono posizione in merito allo scandalo ... in mancanza del quale scenderebbe un'ulterioresull'incresciosa vicenda e sullo Sport ... "L’ombra lunga del fascismo": l'Italia è ancora ferma al regime Bossiani contro salviniani, un 'derby' mai visto prima nel Carroccio che va a prendere corpo. Tutte le mosse in atto contro lo strapotere del capo ...Il brano è una dedica ai tanti artisti che hanno accompagnato il rapper nella strada verso il successo. Tra questi Ghali, Sfera Ebbasta e Rkomi Dopo una lunga attesa musicale, il rapper Tedua è tornat ...