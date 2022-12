La Cina sta abbandonando la strategia “zero COVID”

L'Indro

... storicamente il suo mercato principale, la Russiacercando di riorientare le esportazioni di idrocarburi verso l'Asia, e in particolare la. -Le ultime settimane di proteste insono un segnale per il regime Che momento vive Pechino "Penso che sia troppo presto per presumere che le proteste insignifichino che Pechino... La Cina sta abbandonando il bilanciamento tra Iran e Arabia Saudita — L'Indro L’annuncio segue le recenti proteste di piazza, che hanno ricevuto solidarietà da diverse parti del mondo, in diverse città per la rigida politica “zero-covid” del governo che sta entrando nel suo qua ...Annunciato l'annullamento di una serie di misure fra le più draconiane per il contenimento del Covid. Le persone che risultano positive al virus potranno isolarsi a casa ...