Juve | il ' sistema' per pagare 8 milioni di debiti con i procuratori

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

"Se c'abbiamo un'operazione che è scarica, che è libera, magari ti ci mettiamo dentro". Da una parte della cornetta c'è un dirigente della, solitamente Manna o Cherubini. Dall'altra, un procuratore sportivo: tra gli altri, Lippi, Giuffrida, Pagliari e Galli (non indagati). Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...Forse l'opinione pubblica sarà condizionata dal caso, ma sarebbe bello si ricordasse che il ... 'La rateizzazione nulla ha a che vedere con i problemi strutturali del. Entro fine anno ...La Juventus sembra aver individuato il nuovo terzino sinistro con la figura di Alex Sandro sempre più lontano dal mondo bianconero.Giovanni Carnveali trattato come uno stagista dalla Juventus: è la forte provocazione sull'amministratore delegato del Sassuolo.