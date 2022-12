Giugliano | Mondadori Store | ieri il taglio del nastro in via Palumbo

Il Meridiano News

Come autrice ha esordito col romanzo Se non ti piace dillo (2008), seguito dall'acclamato ... Premio Letterario Comune di, Premio Internazionale di Poesia Città di Trieste " ...... che insiste sul territorio di Napoli Fuorigrotta , Acerra, Torre del Greco ein Campania. È proprietario al 61% di Fininvest che controlla il gruppo, Mediaset e Mediolanum. È ... Mondadori apre a Giugliano: domani l'inaugurazione della nuova libreria nel cuore della città NOLA - Un'occasione per riflettere e confrontarsi sul delicato tema legato al femminicidio: alla libreria MONDADORI di Nola arriva la scrittrice napoletana ...Nola. Un’occasione per riflettere e confrontarsi sul delicato tema legato al femminicidio: alla libreria MONDADORI di Nola arriva la scrittrice napoletana Adelaide Camillo, autrice del libro “Gli occh ...