Giudice Usa archivia caso Khashoggi contro Mohammed bin Salman

TGCOM

Unha archiviato il caso contro Mohammed bin Salman per l'omicidio del giornalista e attivista Jamal Khashoggi, affermando che il principe ereditario saudita ha diritto all'immunità ...Nella mattinata del 6 dicembre 2022, la Compagnia dei Carabinieri di Salerno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalper le Indagini Preliminari de1 Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura, nei confronti di R. P, D. C. e M. P., per concorso in furto aggravato. Tra marzo e giugno u.s., a Vietri ... Omicidio Khashoggi, giudice Usa archivia caso contro bin Salman Il giudice John Bates ha archiviato le accuse contro il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, sospettato di essere il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Washington ...Un giudice Usa ha archiviato il caso contro Mohammed bin Salman per l'omicidio del giornalista e attivista Jamal Khashoggi, affermando che il principe ereditario saudita ha diritto all'immunità nonost ...