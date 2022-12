Gironi divertenti? Il meglio deve ancora venire Attenti all' orgoglio di CR7

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il primo giorno senza partite in Qatar non fa che aumentare l'attesa per le grandi sfide tra le migliori otto. Il punto di GB ...

fcinter1908

Il primo giorno senza partite in Qatar non fa che aumentare l'attesa per le grandi sfide tra le migliori otto. Il punto di GB ...Commenta per primo La Germania saluta i Mondiali in Qatar già nella fase a. Nonostante la vittoria sulla Costa Rica, la nazionale di Flick è stata eliminata a causa del ...i meme più