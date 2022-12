Charlene di Monaco in dolce attesa | lo scatto che potrebbe confermare lo scoop

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)di, arriva locheladella principessa. La famiglia Grimaldi-Wittstock si allarga. Ecco le indiscrezioni che non passano inosservate. Torna a splendere nuovamente il sereno sul Principato di. Dopo mesi di buio e di drammi, la principessasfodera il suo sorriso migliore. Ecco locheil clamorosodiinSono stati mesi bui quelli trascorsi di recente per la famiglia Grimaldi-Wittstock. Alberto II, le sue sorelle e anche la consortedi ...

La reale monegasca aveva solo 4 anni quando il padre Stefano morì, appena trentenne, mentre disputava nelle acque del Principato diil campionato del mondo offshore di motonautica. In una ...Charlotte Casiraghi e mamma Caroline di, come due sorelle al Prix Prince Pierre - guarda ... Charlotte Casiraghi illumina le sfilate di Parigi con la cugina Pauline Ducruet e la zia...Charlene di Monaco, arriva lo scoop che fa gioire tutti, inclusa la corte. Pare proprio che la bella sovrana stia nascondendo un dolce segreto ...Sua nonna, donna celebre e amatissima, la Principessa Grace Kelly, ha trascorso gran parte della sua vita dietro le camere di ripresa in qualità di attrice, per poi concedersi al regno monegasco. Di ...