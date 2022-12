Ce l'ho con Ronaldo | il triste tramonto di un campione incapace di accettare il suo destino

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un finale strano, certamente anomalo e inaspettato se parametrato alla caratura e all'importanza del personaggio. Non vorremmo risultare...

... anche se non l'ho mai visto giocare"),i suoi 21 anni, ha scavalcato proprionella graduatoria dei più giovani goleador portoghesi in un Mondiale: CR7 fece per la prima volta centro a ...La modella argentina, nella notte, ha manifestato il suo sostegno al calciatore portoghese, attraverso un messaggio su Instagramdiversi contenuti a corredo. Lady, infatti, ha postato una ...Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole: Stupito del Marocco “Questo è ...Dopo il 6-1 del Portogallo alla Svizzera, CR7 esce dal campo da solo, mentre tutti gli altri celebrano il successo davanti ai tifosi ...