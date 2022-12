Capodanno | Manfredi | “E’ una rinascita | si torna dal vivo”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Questo è undi, abbiamo ancora tutti negli occhi quello dello scorso anno che è stato in streaming, quest’anno sarà dal”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, in occasione della presentazione del programma dela Napoli che si svilupperà su tre giorni di eventi. ‘‘E’ il primoche festeggiamo in piazza dopo anni difficili – ha aggiunto – e lo facciamo con grande spirito di partecipazione e liberazione da parte di tanti cittadini che vogliono affrontare il nuovo anno con ottimismo e spirito nuovo. Ovviamente – ha sottolineato il sindaco – lo faremo pensando sempre alle persone che soffrono e ai nostri amici di Casamicciola colpiti dalla tragedia degli ultimi giorni, ma oggi abbiamo bisogno ...

Ma, come ribadito dal sindaco: "sono proprio le regole a permettere un patto di pacifica ... anche se è, salire ed arrampicarsi sui monumenti, produrre esalazioni moleste, anche se ...Poi e' venuto, l'uomo dei palazzi, accompagnato da borse piene di soldi di Draghi: il ... Si parla di milioni di euro stanziati per Natale e, quando la povera gente si 'puzza di fame'. Capodanno a Napoli 2022 Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Tre giorni di festa sono previsti a Napoli per Capodanno. Ma, di questo enorme evento, non tutti hanno piacere. “ Napoli ha lottato senza soldi e contro i palazzi del potere, con testa, anima e cuore.