Attilio Romita si è invaghito di una gieffina | La reazione della sua compagna

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)si è preso una cotta per unad’avventura del Grande Fratello Vip 7 In una conversazione con Antonino Spinalbese il giornalistasi è lasciato andare e ha confidato al compagno d’avventura di essersidi Sarah Altobello. I due in questi giorni hanno molto scherzato sul loro presunto flirt, ma alla fine pare cheabbia realmente subito il fascino di Sarah.ha cercato conforto da Antonino, spiegandogli che per lui adesso non è facile gestire questo rapporto. Le sue parole al compagno: “Senti Antonino, prima ero imperturbabile, adesso però comincio ad andare in ansia. perché sono sincero, ora mi verrebbe voglia di prenderla, portarla nel van e… Fino ad oggi per me è stato facile fare il ...