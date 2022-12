Arsenico e vecchi razzisti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Vi faccio un esempio. Laetta del piano di sopra, vedendo che avevo traslocato da poco, mi ha domandato da dove venissi; una volta appurato che vivo in Lombardia da decenni, ha comunque voluto sapere di dove fossi originario, placandosi solo dopo che le ho illustrato i rami principali del mio albero genealogico, la simpaticaetta. Ve ne faccio un altro. Laetta del piano di sopra, vedendo che avevo traslocato da poco, mi ha domandato da dove venissi; una volta appurato che vivo in Lombardia da decenni, ha comunque voluto sapere di dove fossi originario, placandosi solo dopo che ho ammesso che i miei antenati furono meridionali, laetta rompicoglioni. È evidente che nel primo caso laetta ha espresso genuino interesse nei confronti del mio retaggio, così come io ho ...