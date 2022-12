Ambrogino d'Oro 2022 a Marco Cappato. 'Si è mosso con generosità in questi anni'

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un premio tra le polemiche. Si tratta dell’, riconoscimento, che la città di Milano riserva ai milanesi di nascita o di adozione che per diversi motivi si sono distinti nella tutela e nella valorizzazione della città, e che mercoledì 7 dicembre viene ritirato da, dell’associazione Luca Coscioni che dalotta per il diritto all’eutanasia legale. Il riconoscimento consegnato ai vincitoriChi èRadicale dal 1991, candidato dal consigliere Dem Nahum,è nato a Milano nel 1971 e si è laureato in Economia all’Università Bocconi nel 1994. Qualche anno prima ha iniziato la sua attività politica: nel 1990 si è iscritto al Coordinamento radicale antiproibizionista e nel 1991 al Partito ...