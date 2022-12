WWE | Problemi fisici per Drew McIntyre | si parla di uno stop di un paio di settimane

(Di martedì 6 dicembre 2022) Come vi abbiamo riportato,è stato rimosso dalla card di SmackDown del prossimo venerdì. Lo scozzese avrebbe dovuto fare coppia con Sheamus e sfidare gli Usos in un match valido per i titoli di coppia. I medici non gli hanno dato l’autorizzazione a salire sul ring ed il suo posto sarà preso da Butch. Arrivano ora conferme su come lo “Scottish Warrior” sia alle prese con qualche acciacco fisico. Confermato l’infortunio Il noto giornalista Dave Meltzer, durante Wrestling Observer Radio ha confermatoper. Lo scozzese, come da lui stesso annunciato sui social, salterà la prossima puntata di SmackDown e non solo. Ecco quanto evidenziato: “E’ infortunato. Ho avuto conferme. Non si sa con certezza il tipo di infortunio, ma dovrebbe stare ...

