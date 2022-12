Usa | la Trump Organization è stata condannata per frode fiscale e falsificazione di documenti Rischia una multa fino a 1 | 6 milioni di dollari

(Di martedì 6 dicembre 2022) Al termine di un’indagine durata tre anni, e dopo 2 giorni di camera di consiglio, una giuria di Manhattan ha raggiunto il verdetto nel processo percontro la. La holding del tycoon è accusata diper aver remunerato alcuni suoi top-manager senza dichiararlo al fisco. Nello specifico, laCorporation e laPayroll Corporation, sono ritenute colpevoli di tutti e 17 i capi di imputazione, tra cui, associazione a delinquere ediaziendali. L’ex presidente statunitense Donalde la sua famiglia non erano imputati in questa inchiesta, ma il tycoon è stato menzionato più ...

