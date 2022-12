Ucraina Crimini di guerra | bozza di risoluzione Onu per un tribunale in stile Norimberga

Suidi guerra insta già indagando il Tribunale penale internazionale, ma da Kiev evidenziano che sebbene la Corte penale internazionale possa processare chi è accusato didi ...... o, come indi guerra econtro l'umanità mondiali " il punto cardine per determinare l'affermazione di principi democratici laddove questi vengono disattesi e violati ogni ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Stupri come arma di guerra. Questa pratica violentissima messa al bando dall'Onu, sistematicamente utilizzata dai militari per seminare terrore nella popolazione, è affiorata anche ...