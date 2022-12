Remo Freuler è il coniglietto Duracell che non si esaurisce mai

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 dicembre 2022) Se nasci a Ennenda, un pugno di case gettato sopra l’altopiano di Glarus in Svizzera, puoi stare certo che la ragionevole aspettativa per il tuo futuro è produrre cioccolato di prima scelta nella locale azienda Läderach. Piste da sci da turismo di prossimità, giusto qualche stalla per il formaggio: per il resto, solo cioccolato delizioso, fabbricato da maestri artigiani che hanno casa in tutta la valle. Non è un luogo comune, anche se del concetto si nutrono le tremila anime scarse del paese: a Ennenda infatti ogni famiglia storica – più o meno come nell’Ampezzo –, in quanto parte del Comune patriziale, è responsabile della manutenzione di ogni bene comune. Una regola che si manda giù col latte, da bambini, e conforma la personalità per il resto della vita. Così, se nasci a Ennenda ma ti ritrovi due piedi da calciatore più che dignitoso e un fisico indistruttibile, il senso per la ...