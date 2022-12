Portogallo-Svizzera | programma e telecronisti Rai ottavi Mondiali Qatar 2022

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido per glidi finale deidi. Pronostico non di certo scontato tra i lusitani, reduci peraltro da una sorprendente sconfitta con la Corea poi massacrata dal Brasile, e gli elvetici che proprio contro i verdeoro hanno perso l’unica partita nel girone a fronte di due vittorie. Si parte alle ore 20 di martedì 6 dicembre: chi la spunterà?sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.

... più o meno giustamente, su una proposta economica e commerciale senza precedenti, forse trascuriamo il risvolto sportivo della vicenda: se ilstasera viene eliminato dalla, non ...L'ultimo ottavo di finale del Mondiale vede di fronte. Due nazionali che si sono sfidate già due volte quest'anno, in Nations League. Ilha vinto 4 - 0 in casa mentre lasi è parzialmente rifatta vincendo 1 - ...CR7 ha detto sì all’Al Nassr di Rudi Garcia, guadagnerà mezzo miliardo fino al 2025 e vuole trascinare ancora il Portogallo ...Il 6 dicembre 1992 il popolo svizzero (insomma: il 50,3% delle elettrici e degli elettori) ha rifiutato di aderire allo Spazio economico europeo. Sono passati trent’anni e le conseguenze di quella inf ...