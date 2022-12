Per Meloni “il reddito di cittadinanza ti lascia dove sei | il lavoro ti può portare ovunque”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Ilditisei, ilti può”. Lo ha detto Giorgia, parlando della misura voluta dal Movimento 5 stelle, in un video pubblicato sui social. La presidente del Consiglio ha anche commentato un servizio giornalistico, in cui una signora afferma dir tornare a rubare, qualora le tolgano ildi. “o rubare?“, si è domandata, “forse è meglio lavorare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma, 6 dic " La situazione degli sbarchi resta sempre uno dei temi di discussione più caldiil nuovo governodal momento che la massiccia immigrazion e che si sta registrando durante l'anno in corso porterà il 2022 ad essere ricordato come il periodo più problematico e con il ...... Carlo Bonomi, in un incontro alla stampa estera rispondendo ad una domanda se su dossier come Ita o Mps il Governo stia nazionalizzando e se l'Esecutivosia liberale o statalista. "Mps l'...Nel suo ultimo libro Bruno Vespa come di consueto ha raccolto voci e retroscena dell'ultimo rocambolesco anno della politica italiana. Ospite di ...Sciopero generale di quattro ore in Sicilia il 13 dicembre, indetto da Cgil e Uil, contro la manovra economica del governo. Una manifestazione a carattere regionale si terrà a Palermo nel giorno dello ...