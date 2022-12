“Per affrontare questa battaglia” Giovanni Allevi e il tumore | commovente video dall’ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lo scorso giugno è arrivato l’annuncio sui social: “Ho un”.lo ha detto ai suoi tantissimi follower sui social senza tanti giri di parole. Le sue frasi accompagnano una foto in cui si vede una partitura e le sue mani che suonano. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica”. Un annuncio che ha lasciato tutti di sasso. Nessuno poteva immaginare nulla in quel momento. Quel post su Instagram è stato travolto dall’affetto dei fan che hanno cercato a modo loro di infondere forza e coraggio allo straordinario pianista: “Un ...