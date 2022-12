Open Arms | ecco il video segreto Il sommergibile ha ripreso tutto

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Spunta ilgirato daldella marina italiana "Venuti" che haalcune manovre e documentato delle comunicazioni della nave Ong. Il caso è emerso nel processo a Matteo Salvini a Palermo per il presunto sequestro dei migranti a bordo dell'imbarcazione nel noto braccio di ferro tra il governo e le Organizzazioni non governative in azione nel Mediterraneo del 2019. Lunedì 5 dicembre le immagini sono in onda a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. Il primo agosto di quell'anno lanavigava di fronte alle coste della Libia ed è stata "intercettata" da un sottomarino della Marina militare, il "Venuti", impegnato in un'attività di pattugliamento. In quelle ore la nave della Ong spagnola recuperò in ...