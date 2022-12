(Di martedì 6 dicembre 2022) Il workshop online si terrà giorno 14 Dicembre alle ore 17.30. Gli iscritti riceveranno 30 min prima dell’incontro il link per accedere all’incontro via email. La lezione sarà registrata, gli iscritti potranno accedere all’area riservata e visualizzarla in differita fino al 31 Dicembre. Nello stesso spazio saranno disponibili le slide utilizzate durante l’evento. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Questa funzione basata sull'intelligenza artificiale migliora l'audio delle chiamate in... Il Pixel Watch riceve ancheWear Tiles (widget di Wear OS) per il meteo e i contatti. Inoltre, ......che contribuiscono all'abbattimento della carica virale eventualmente presente negli. Tra ... Tra le scuole elementari,arredi bagni a Torre Pedrera, copritermosifoni per la Enrico Toti, ... Nuovi Ambienti di apprendimento: laboratorio interattivo sui mondi virtuali per la didattica La Guardia aerea svizzera di soccorso Rega rinnoverà la sua intera flotta di elicotteri. In futuro si affiderà a una flotta omogenea composta da 21 elicotteri di soccorso dell’ultima versione a cinque ...i lavori del cantiere del Dipartimento Ambiente per la riforestazione dell’area di Monte Antenne nel del Parco di Villa Ada che vedrà la messa a dimora di circa 1000 nuovi alberi di pini, lecci e pini ...