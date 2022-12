La Gazzetta dello Sport

Ieri il Brasile ha dominato contro la Corea del Sud, vincendo 4 - 1 e conquistando il quarto di finale di Qatar 2022 contro la Croazia. Tra i ......su rigore e Richarlison quindi arriva anche Paquetà alla festa. Nella ripresa prova a ... Scampato il pericolo del secondo posto nel girone vinto nonostante la sconfitta nellagiornata con ... Neymar, la terza stella. Spagna e Portogallo, occhio alle sorprese. E il declino di CR7… Il giocatore del Psg ha risolto i problemi alla caviglia, ma Vinicius, Richarlison e Raphinha fanno stare tranquillo il ct Tite. A vedere i verdeoro anche l'ex asso del Camerun, protagonista fuori dal ...Il brasiliano protagonista contro la Corea del Sud. In Qatar per colmare la distanza dai compagni. Gli è sempre mancato qualcosa: il Pallone d’oro, lo status dei più grandi, l’amore incondizionato. Or ...