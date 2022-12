Nasce la piattaforma ‘Falsi miti sulle rinnovabili’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) –Falsirinnovabili,che promuove un’informazione chiara e fondata su dati scientificifonti rinnovabili ideata da Italy for Climate, centro studi della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Obiettivo: contrastare la disinformazione. “Non è solo in nome di una corretta informazione che abbiamo ideato questo progetto – spiega Andrea Barbabella, coordinatore dell’iniziativa – ma è soprattutto perché pensiamo che sia proprio a causa di questa diffusa disinformazione che l’Italia non riesce ad accelerare sulla transizione energetica. Complessità burocratiche, moratorie, opposizioni dei comitati locali sono tutte figlie di una scarsa consapevolezza e conoscenza delle potenzialità delle fonti rinnovabili”. Laindividua, prima di ...