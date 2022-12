L'Eco di Bergamo

Per(A2) e(B) turni infrasettimanali di campionato mercoledì 7 dicembre (alle ore 20,30 il pronti via). Sfida del pronto riscatto quella dei trevigliesi al PalaFacchetti contro Monferrato, ...In casasarebbe giunto il momento di smuovere la classifica dopo il poker di flop dell'ultimo ... Da applaudire senza risparmio lache ha inanellato il quarto successo domenica scorsa al ... Mascio e BB14, turni infrasettimanali: gli avversari sembrano alla portata Basket. Il team trevigliese in cerca della quinta vittoria consecutiva domenica 4 dicembre ad Agrigento (inizio alle 18) contro la locale formazione collocata a centro classifica. Caccia alla cinquina ...