La danza del piccione non piace a Roy Kean Sembra Ballando con le stelle

Leggi su agi

(Di martedì 6 dicembre 2022) AGI - I balletti della discordia: i festeggiamenti della Selecao ai mondiali sono diventati un caso, tra chi apprezza le elaborate coreografie dei brasiliani e chi le considera una mancanza di rispetto verso gli avversari, soprattutto se ripetuti anche due-tre volte come contro la Corea del Sud. Addirittura dopo il terzo gol Richarlison ha coinvolto la panchina brasiliana e il ct Tite nell''O pombo', ladel, con giocatori e riserve disposti in cerchio a bordocampo. Il capo 'coreografo' dei verdeoro è Raphinha che a inizio mondiale aveva annunciato una decina di balletti diversi. Nell'ottavo di finale con i sudcoreani le prime due reti di Vinicius Jr. e Neymar sono state salutate in gruppo con 'Pagodao do Birimbola', ladel gruppo carioca Os Quebradeiras che mescola il funk e il genere 'pagode baiano'. ...