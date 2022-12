Wired Italia

Sebbene la NASA non abbia ancora annunciato chi saranno i prossimi a tornare sulla Luna, sappiamo per certo che sarà compito dellatrasportare di nuovo gli esseri umani sulla superficie ...La missione Artemis I sta continuando e nella giornata di oggi è stato completato il secondo flyby della Luna da parte della. L'ammaraggio nell'Oceano Pacifico è previsto per l'11 dicembre al largo delle coste della California e attualmente la navicella sta procedendo alle manovre per poter rientrare ... La capsula Orion sta tornando a casa In occasione di re:Invent 2022, AWS ha presentato il nuovo servizio Amazon Security Lake, di cui abbiamo parlato di recente. La risposta delle imprese non si è fatta attendere e Trend Micro è stata ...La capsula Orion della missione Artemis 1 ha salutato per l'ultima volta la Luna ed è ritornata verso la Terra. Dopo essere arrivata a soli 128 chilometri di distanza dalla superficie del nostro satel ...