Iervolino | Saremmo felicissimi se il Napoli vincesse lo scudetto | il calcio deve cambiare

(Di martedì 6 dicembre 2022) Danilo,presidente della Salernitana,è intervenuto a "Si Gonfia la Rete" su Radio Crc,ecco le sue dichiarazioni : " Il campionato? Devo dire che mi sto godendo un bellissimo Mondiale anche se sono dispiaciuto di non vedere la nostra Nazionale. Il livello delè salito, abbiamo visto delle squadre crescere, non ci sono squadre cuscinetto. Brasile, Argentina, Inghilterra e Francia si giocheranno il Mondiale. Chi porterei alla Salernitana di quelli visti al Mondiale? Nessuno in particolare perché abbiamo una squadra costruita secondo un modello di gioco ben preciso, ma coralmente mi sono piaciute le quattro squadre che ho detto prima ed il Giappone. Quando posso realmente mi stacco dal lavoro durante la giornata e guardo il Mondiale appassionatamente. La Salernitana? Non vorrei essere troppo mieloso, ma penso che il nostro sia un ...

