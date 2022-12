Harry & Meghan | una foto della docuserie Netflix in cui sono tormentati dai paparazzi è falsa

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 dicembre 2022); Megan, la nuovain arrivo a giorni torna a far parlare di sé per unagrafia che sembra non avere nulla a che fare con la storiacoppia.è la nuovatargataal cui centro troviamo il principeMarkle. Oltre ai primi dettagli e al trailer ufficiale con tanto di data d'uscita, in questi giorni il New York Post ha rivelato il particolare utilizzo di unaper enfatizzare la storia. In base a quanto recentemente riportato dalla nota testata americana, sembra proprio che unagrafia utilizzata in; ...