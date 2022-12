Giro del Vino 50 | dispersi tra i vigneti del Trentino Alto Adige

la Repubblica

Altro, altro tecnico, altro ex campionemondo. Un campionato sempre più mangiallenatori. La Serie B fa 13 ma non vince niente. Anzi probabilmente perde qualcosa in credibilità. Alla vigilia...Sotto la pioggia battente c'era anche Fulvio Rapetti , nipote dell'inventoredell'Appennino e stimatissimo tecnico della Federciclo : "Lorenzo Pagnoni di Genova Solving For All è giunto in ... Mare padano e ghiacciai sciolti, ecco il giro del mondo nel 2872 Spunta il video girato dal sommergibile della marina italiana "Venuti" che ha ripreso alcune manovre e documentato delle comunicazioni ...Per il Merry Xmas Trescore, la serie di iniziative a cura delle associazioni del nostro territorio, la Contrada Canton organizza un giro per le vie del paese con Santa Lucia. A seguire prenderà il via ...