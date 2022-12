Giorgia Meloni? Deve tutelare tutti quanti | non solo le donne

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Elly Schlein ha finalmente sciolto le riserve e si è ufficialmente candidata alla segreteria del Pd o del PaDeL (partito del lavoro), come ha suggerito Lepore. Lei che fin dall'inizio ha subito fatto capire la sua missione. Vuole essere l'anti-. Quella che scimmiottò il suo slogan, ricordate? : «Sono una donna, amo un'altra donna, ma non sono meno donna per questo». Ora capisco che posso apparire insensibile e poco inclusiva, ma non nego che conoscere l'inclinazione sessuale di un ipotetico leader è un dettaglio che non ritengo fondamentale per la politica. C'è uned unico pensiero dominante nella testa della Schlein: la donna in tutte le sue declinazioni. La donna come elemento determinante di quel Pd che vorrebbe rappresentare e che è lo stesso, vorremmo ricordarle, che ha sempre relegato le suea margine, a quote, ...