Getta rifiuti in strada | viene denunciato dai carabinieri

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano i controlli deianche per i reati di tipo ambientale. In località Saudone del Comune di Striano, i militari della locale Stazione insieme a quelli dell’Esercito hanno sorpreso un 57enne del posto mentreva. L’uomo aveva trasportato materiale di risulta con la propria auto che era tra l’altro senza assicurazione e già sequestrata. Il totale delle sanzioni che il 57enne dovrà pagare è di 4.300 euro. Veicolo e scarti edili sequestrati e affidati a una ditta specializzata per lo smaltimento. L'articolo proda Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

