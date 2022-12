Genoa | violenza sessuale di gruppo | Portanova condannato a 6 anni di carcere

Eurosport IT

...a 6 anni dal tribunale di Siena persessuale di gruppo in relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro storico, in cui figura coinvolto anche il calciatore del. Il ...Il calciatore del, , è stato condannato a 6 anni dal tribunale di per di gruppo in relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro storico. Il fatto avvenne la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021. Manolo Portanova (Genoa) è stato condannato per violenza sessuale di gruppo: 6 anni reclusione Il centrocampista del Genoa, cresciuto nelle giovanili di Juventus e Lazio, è stato condannato a sei anni di carcere dal Tribunale di Siena per il reato di violenza sessuale di gruppo. Accolta dunque ...E' arrivata la sentenza per il giocatore del Genoa Manolo Portanova. Il centrocampista rossoblu è stato condannato a 6 anni di reclusione. Questa la nota dell'Ansa ...